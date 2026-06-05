MSB Bedelli Askerlik zammı için resmi tarihi açıkladı! 30 Haziran'a kadar parayı yatırmayan yandı

Bakanlık, Askeralma Kanunu'nun amir hükümleri çerçevesinde yılda iki kez gerçekleştirilen zorunlu fiyat revizyonuna dair çok kritik bir son dakika duyurusu yayımladı. Yapılan resmi açıklamada, bedelli askerlik ücretlerine fahiş bir artışın yansıyacağı tarih netleşirken, mevcut bütçe tarifesinden yararlanmak isteyen adaylar için ise adeta zamanla yarış başladı.

MEMUR AYLIK KATSAYISINA GÖRE YENİDEN HESAPLANACAK

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı basın bildirisinde, bedelli askerlik yapacak yükümlülerin ödemekle mükellef olduğu temel bedel ile yasal ek bedel tutarlarının siber ve mali parametrelerinde değişikliğe gidileceği bildirildi. Yasal mevzuat gereğince, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bedelli askerlik ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan yeni memur aylık katsayısına göre silbaştan güncellenecek. Memur maaşlarına yapılacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarına paralel olarak, bedelli askerlik tutarında da fahiş bir artışın yaşanması kesinleşti.

ZAMLI TARİFEYE YAKALANMAMAK İÇİN SON GÜN: 30 HAZİRAN!

Askerlik yükümlülerinin mali açıdan mağduriyet yaşamaması ve fahiş zamlı tarifelerden etkilenmemesi adına Bakanlık, adli ve idari takvime dair hayati bir uyarıda bulundu. Mevcut geçerli olan cari bedel tutarı üzerinden başvuruda bulunmak ve ödemesini daha düşük baremden kapatmak isteyen adayların, en geç 30 Haziran 2026 mesai bitimine kadar tüm müracaat ve banka nakit ödeme işlemlerini siber veri tabanları ile askerlik şubeleri üzerinden eksiksiz tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

E-DEVLET VE ASKERLİK ŞUBELERİNDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Bakanlığın "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ibaresiyle paylaştığı bu sismik askeri uyarının ardından, Haziran ayı boyunca e-Devlet kapısı siber müracaat ekranlarında ve vergi dairesi/banka tahsilat kanallarında fahiş bir yoğunluğun yaşanacağı tahmin ediliyor. 30 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini onaylatmayan veya ücret teslim makbuzunu siber sisteme işletmeyen adaylar, sonraki gün olan 1 Temmuz Çarşamba sabahı itibarıyla doğrudan zamlı yeni fiyattan mükellef olacaklar.