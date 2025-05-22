MSB: Bu bir NATO tabikatı değil. Vatan Partisi: Bu açıklamalar Türk milletini uyutmaya yönelik!

Milli Savunma Bakanlığı Dedeağaçta'ki "Anında Müdahale Tatbikatın bir NATO tatbikatı olmadığını ve Türkiye'yi hedef almadığını" açıkladı. Peki sınırımıza 30 km uzaklıkta yapılan tatbikat kimi hedef alıyor? Hedefte Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, "Bakanlığın açıklaması Türk milletini uyutmaya yöneliktir. Gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

ABD ve Yunanistan'ın 26 Mayıs-9 Haziran günleri arasında Dedeağaç'ta yapacağı "Immediate Response 25" Anında Müdahale Tatbikatı ile ilgili Milli Savuna Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, tatbikatın NATO tatbikatı olmadığını ve Türkiye'yi hedef almadığını savundu.

Bakanlığın açıklamasında "Bu tatbikatın Türkiye’yi hedef aldığını söylemek zorlama bir yorumdan ibarettir" ifadeleri kullanıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de tatbikatın bir NATO tatbikatı olmadığını, Türkiye’nin davet edildiğini ve değerlendirme sürecinde olduğunu bildirdi. Peki Türkiye'ye 30 km uzaklıktaki bu tatbikat kimi hedef alıyor?

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, hedefte Türkiye'nin olduğunu söyledi. Üsküplü, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Üsküplü, Defender-Europe belgelerinde tatbikatın NATO ile birlikte yapıldığının ifade edildiğini kaydetti.

Tatbikata tepki için Vatan Partisi 24 Mayıs Cumartesi günü Edirne'de olacak. Eski Edirne Cami önünden Saraçlar Caddesi Postane önüne yürüyüş yapılacak. NATO'ya meydan okunacak. Mitingde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de konuşma yapacak.