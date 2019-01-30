banner1002
Ünlü şarkıcı kaza geçirdi! İşte hastaneden fotoğrafı
Ünlü şarkıcı kaza geçirdi! İşte hastaneden fotoğrafı
Hamza Uluçay tahliye edildi
Hamza Uluçay tahliye edildi
Yarın Rusya'ya gidiyorlar
Yarın Rusya'ya gidiyorlar
​Çipras'tan Doğu Akdeniz çıkışı
​Çipras'tan Doğu Akdeniz çıkışı

MSB'den bir heyet yarın Rusya'ya gidecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na giderek Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak

MSB'den bir heyet yarın Rusya'ya gidecek

Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na bir heyet gönderecek. 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre heyet, Rusya'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak.

ERDOĞAN DA GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmede bulunmak ve çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere 23 Ocak 2019 tarihinde  Rusya'nın başkenti Moskova’ya gitmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova Vnukovo-II Havalimanı'na gelişinde; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından Kremlin Sarayı'nda Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika #suriye #rusya #msb
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.