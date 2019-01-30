Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na giderek Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na bir heyet gönderecek.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre heyet, Rusya'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak.



ERDOĞAN DA GİTMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmede bulunmak ve çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere 23 Ocak 2019 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova’ya gitmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova Vnukovo-II Havalimanı'na gelişinde; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından Kremlin Sarayı'nda Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmişti.



ulusal.com.tr