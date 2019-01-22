Milli Savunma Bakanlığınca, "Sıfır Atık Projesi"ne özel tanıtım filmi hazırlandı. Videoda, "Sıfır Atık Projesi'yle israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Sıfır Atık Projesi'ne özel tanıtım filmi hazırladı.



Video bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Videoda "Sıfır Atık Projesi'yle israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" vurgusu yapıldı.



Paylaşımda, uçakların bakımı sonrası atık suların arıtma tesislerine oradan da doğaya bırakıldığı anlattıldı. Mühimmat atıklarının geri dönüşümde kullanıldığına dikkat çekildi.



MSB karargahı ve diğer askeri birliklere sıfır atık ekipmanının yerleştirilirken tüm personele eğitim veriliyor.



Görüntüler, "Çevre konusundaki hassasiyetimizle sonraki nesillere daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüce Türk milletinin gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadesiyle sona eriyor.





ulusal.com.tr