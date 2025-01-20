MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Sahte MİT görevlisi Şanlıurfa’da yakalandı: Para ve altın şantajı!Sahte MİT görevlisi Şanlıurfa’da yakalandı: Para ve altın şantajı!Gündem
msb terörist
Günün Manşetleri
Vali Şahin Ankara'dan dönen Suriyeli sayısını açıkladı
4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Terör soruşturmasında 9 gözaltı
Hız sınırı, yerlilik şartı ve daha fazlası
Başkasının tapu bilgilerini paylaşan sanığa hapis cezası
255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Merkez Bankası’ndan KKM hesapları için yeni adım!
Uyuşturucu imalatçısına suçüstü!
Arabulucu ülkelere çağrıda bulundu
İstanbul'da Çin Yeni Yılı kutlandı
Çok Okunanlar
Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu
Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde... Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde...
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O şehirler kırılmaya hazır, daha tehlikeli Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O şehirler kırılmaya hazır, daha tehlikeli
ATM'den para çekenler dikkat: Günlük limit değişti ATM'den para çekenler dikkat: Günlük limit değişti
Her kadın çalışan için 22 bin 104 lira destek Her kadın çalışan için 22 bin 104 lira destek