MSB duyurdu: 8 Mart'ta askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak, işte ücretsiz gezilecek askeri müzeler listesi

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir uygulamaya imza atıyor. Bakanlık, bu günde bünyesinde bulunan askeri müzelerin kapılarını kadın ziyaretçiler için ücretsiz olarak açıyor.

Ücretsiz ziyaret kararı, Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Kadınları tarihi ve kültürel mirası yakından incelemeye davet eden paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerimiz kadınlarımıza ücretsiz olacak. Tarihimizin gurur dolu sayfalarında çok büyük emekleri olan değerli kadınlarımızı, kültürel mirasımızı yakından görmeleri için müzelerimize bekliyoruz."

ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK MÜZELER

Uygulama kapsamında, kadınların gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden gezebileceği İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki askeri müzelerin listesi ise şu şekilde açıklandı: "İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, Mersin Deniz Müzesi"