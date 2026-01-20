MSB duyurdu: Bayrak saldırısına ilişkin idari tahkikat başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısında Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

MSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

