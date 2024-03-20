MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lılar teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımla Irak'ın kuzeyinde bulunan kamptan kaçan 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
İŞTE O PAYLAŞIM
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/drSrJY3pS2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2024