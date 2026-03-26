MSB duyurdu: Irak'taki Türk askeri birlikleri tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki durumuna, İngiltere ile yürütülen savaş uçağı tedarik sürecine ve Karadeniz'deki deniz güvenliğine dair güncel gelişmeleri aktardı. Toplantıda, NATO makamlarının Irak Misyonu'nu sonlandırma kararı aldığı ve Bağdat'ta görev yapan Türk personelinin Türkiye'ye getirildiği açıklandı.

IRAK'TAKİ TÜRK ASKERİ BİRLİKLERİ TAHLİYE EDİLDİ

MSB tarafından yapılan açıklamada tahliye sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi:"NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, 'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir"

Basın toplantısının bir diğer gündem maddesi, Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü Eurofighter Typhoon Projesi oldu. Ekim 2025'te alımına karar verilen savaş uçaklarının idame ve işletmesini kapsayan yeni bir sözleşme daha imzalandı. Tuğamiral Zeki Aktürk, uçakların teknik ve lojistik destek sözleşmesine dair yöneltilen soruyu şu sözlerle detaylandırdı:"Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşme 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer tarafından imzalanmıştı. Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Sayın John Healey tarafından dün Londra’da Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme; pilot ve öğretmen pilot, uçak bakım teknisyeni, elektronik harp ve sistem yöneticisi eğitimleri ile yedek parça, simülatörler, test ekipmanları ve yer destek cihazlarını kapsamaktadır. Üretici firma tarafından ayrıca, uçakların hizmete girmesinden itibaren ilk üç yıllık süre boyunca teknik destek hizmetleri sağlanacaktır."

ORDU SAHİLİNE VURAN İNSANSIZ DENİZ ARACI (İDA) İMHA EDİLDİ

MSB, Ordu sahilindeki İnsansız Deniz Aracı'na ilişkin sorulan soruyu tam olarak şu şekilde yanıtladı: "21 Mart 2026’da Ordu’nun Ünye ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu akıntıyla kıyıya sürüklendiği değerlendirilen ABD menşeli bir İnsansız Deniz Aracı (İDA), SAS Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde imha edilmiştir. Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşta yoğun olarak kullanılan İDA ve İHA’ların kontrolünü kaybetmesi veya hareket kabiliyetini yitirmesi sonucu Karadeniz’de oluşturduğu riskler yakından takip edilmektedir. Bu durum, deniz güvenliği açısından dikkat ve tedbir gerektirmektedir. Bu kapsamda, denizde faaliyet gösteren, başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın azami dikkat göstermesi önem arz etmektedir. Şüpheli bir cisim veya sahile vurmuş bir İDA/İHA tespit edilmesi halinde, kesinlikle müdahale edilmemeli ve vakit kaybetmeden güvenlik birimlerimize bilgi verilmelidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar, Karadeniz’de deniz yetki alanlarımızın korunması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre keşif, gözetleme ve karakol faaliyetlerine devam etmektedir. Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda muhataplarımızla görüşülmekte ve gerekli uyarılar yapılmaktadır."

KATAR'DAKİ HELİKOPTER KAZASININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre teknik arıza sebebiyle düştüğü değerlendirilen helikopterin kaza nedeninin, Katar makamlarının yapacağı inceleme sonrasında kesinleşeceği belirtildi. MSB, kazaya ilişkin yöneltilen sorular üzerine sürecin detaylarını ve savunma sanayi işbirliklerini şu ifadelerle açıkladı: "Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopter ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yürütülen inceleme sonucunda belirlenecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, üretilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sahada performanslarını deneme, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini yurtiçi ve yurtdışında mühendis ve teknisyenlerimizle omuz omuza birlikte yapmaktadır. Bu durum dünyanın hiçbir ülkesinde örneği olmayan ve yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayan bir uygulamadır"

NATO ÇOK ULUSLU KOLORDU KARARGAHI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

MSB yetkilileri, Türkiye'de kurulması planlanan NATO çok uluslu kolordu karargahının güncel durumunu da paylaştı. Karargahın 6'ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilerek bir Türk general komutasında kurulacağı bilgisi verildi. Tesisin onay sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada, karargahın inşasının bölgesel gelişmelerle doğrudan bir bağlantısı olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız tarafından, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024 yılında NATO’ya beyan edilmiştir. Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargâhın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6’ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, millî çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır. Karargâhın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargahın Onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır. Bahse konu Kolordu Karargâhının görevi, Bölgesel Planlar kapsamında, kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemektir. Öte yandan, tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı Müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çok Uluslu Kolordu Karargâhının bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."

AĞRI'DAKİ KAZADA İKİ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

''24 Mart’ta Doğubayazıt/Ağrı’da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ile Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.''

Türkiye'nin beka ve güvenliğine yönelen tehditleri bertaraf etmek amacıyla TSK tarafından sınır içi ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlar kesintisiz sürüyor. Kalıcı güvenliği tesis etme hedefiyle icra edilen arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri neticesinde, son bir hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Eş zamanlı olarak harekat bölgelerinde tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar ile mağara, sığınak ve barınakların imha işlemlerine de devam ediliyor.

Sınır hatlarında yasa dışı geçişleri önlemek için alınan sıkı tedbirler doğrultusunda müdahaleler sürüyor. Son güncel verilere göre, sınırları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 107 şahıs yakalandı. Ayrıca 950 şahıs hududu geçemeden birlikler tarafından engellendi. Bu son verilerle birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.524'e, engellenen kişi sayısı ise 16 bin 929'a ulaştı.

NATO IRAK MİSYONU SONLANDIRILDI VE TAHLİYELER TAMAMLANDI

TSK'nın uluslararası görevler ve ikili ilişkiler çerçevesinde barış ve istikrara sunduğu katkılara değinilen açıklamada, bölgesel dinamiklerin değişmesiyle alınan yeni kararlar da duyuruldu. Bölgede son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında NATO makamları, "NATO Irak Misyonu"nun çekilmesini kararlaştırdı. Alınan bu karar doğrultusunda, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli başarılı bir şekilde Türkiye'ye tahliye edildi. Türkiye ayrıca, NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de doğrudan destek sağladı.

ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilimler ve İsrail'in hız kesmeyen saldırganlığı, Ortadoğu'da barış ve istikrarı tehdit eden temel unsurlar olarak değerlendirildi. Türkiye, tüm tarafların itidal göstermesi ve ihtilafların uluslararası hukuk temelinde, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.

İsrail'in Lübnan'da sivil tesisleri, yerleşim alanlarını ve altyapıyı hedef alan saldırılarının siviller üzerinde ağır sonuçlar doğurduğu ve bunun uluslararası insancıl hukukun ihlali niteliği taşıdığı vurgulandı. İsrail ordusunun Litani Nehri'nin güneyine yaptığı kara harekatı ile nehir üzerindeki köprüleri imha etmesi, ilerleyen dönemde Lübnan'a yönelik yürütülecek bir işgal politikasının göstergesi olarak nitelendirildi.

Sınır ötesindeki askeri operasyonların bölgesel etkileri genişliyor. İsrail'in Suriye'nin güneyinde sürdürdüğü faaliyetlerin bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği; Batı Şeria'da artış gösteren yasa dışı yerleşim faaliyetleri ile şiddet olaylarının ise bölgedeki kırılganlığı daha da derinleştirdiği belirtildi. Bölgede kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin ve Filistinlilerin temel haklarının korunmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Açıklamanın sonunda, yaşanan krizlerin durdurulması ve hukukun işletilmesi adına dünya kamuoyuna seslenildi. Bakanlık, bildirisini ve çağrısını kelimesi kelimesine şu şekilde kamuoyuna duyurdu:"Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumu, bölgede artan ihlallerin önlenmesi ve uluslararası hukukun etkin şekilde uygulanması için sorumluluk almaya davet ediyoruz."