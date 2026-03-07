MSB duyurdu: KKTC'ye F-16 konuşlandırılması masada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak amacıyla kademeli planlamalar yapıldığını ve adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğine yönelik yeni adımlar atılıyor.

F-16 UÇAKLARI İÇİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ

MSB kaynakları, alınan tedbirler kapsamında Türkiye'ye ait F-16 savaş uçaklarının KKTC'ye konuşlandırılmasının da yetkililer tarafından değerlendirilen hususlar arasında yer aldığını kaydetti.

