MSB duyurdu: Malatya'nın ardından Adana'ya yeni Patriot sistemi konuşlandırılıyor

MSB, hava sahası güvenliğini artırmak amacıyla Adana'ya yeni bir Patriot hava savunma sistemi kurulduğunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MSB duyurdu: Malatya'nın ardından Adana'ya yeni Patriot sistemi konuşlandırılıyor
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla Malatya'nın ardından Adana'ya da yeni bir Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart tarihinde ateşlenen ve havada düşürülen balistik mühimmata ilişkin başlatılan incelemelerin devam ettiği belirtildi. 

İNCİRLİK ÜSSÜ İÇİN EGEMENLİK VURGUSU

MSB, hava savunma sistemlerine yönelik bilgilendirmenin yanı sıra Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nün durumuna da değindi. Bakanlık yetkilileri, İncirlik Üssü'nde yürütülen tüm faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları doğrultusunda icra edildiğinin altını çizdi.

Milli Savunma Bakanlığı adana incirlik üssü malatya
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Ramazan Bayramı ve ara tatil için iç hatlarda 867 ek uçak seferi
Türk f-16'ları havalandı, Adana'ya ek Patriot kuruldu!
Malatya'nın ardından Adana'ya yeni Patriot sistemi konuşlandırılıyor
Kızılay’dan Ramazan dayanışma çağrısı
Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak
MSB: "Tüm alanlarda tedbirlerimizi artırdık"
ABD’de kritik İran savaşı istifası
İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
Ulusal Kanal’dan Türkiye Denizciler Sendikası’na ziyaret
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Gazete manşetleri 18 Mart Çarşamba Gazete manşetleri 18 Mart Çarşamba
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak