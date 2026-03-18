MSB duyurdu: Malatya'nın ardından Adana'ya yeni Patriot sistemi konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla Malatya'nın ardından Adana'ya da yeni bir Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart tarihinde ateşlenen ve havada düşürülen balistik mühimmata ilişkin başlatılan incelemelerin devam ettiği belirtildi.

İNCİRLİK ÜSSÜ İÇİN EGEMENLİK VURGUSU

MSB, hava savunma sistemlerine yönelik bilgilendirmenin yanı sıra Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nün durumuna da değindi. Bakanlık yetkilileri, İncirlik Üssü'nde yürütülen tüm faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları doğrultusunda icra edildiğinin altını çizdi.