MSB duyurdu: Nusaybin'deki bayrak saldırısının failleri belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki sıcak gelişmelere dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. Toplantının ana gündem maddelerini Nusaybin sınırındaki bayrak saldırısı, Suriye’deki askeri hareketlilik ve Typhoon savaş uçakları tedariki oluşturdu.

FAİLLER TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, Nusaybin sınırında yaşanan gerginliğe ve Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin net ifadeler kullandı. Olayın münferit bir eylemden ziyade planlı bir girişim olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu detaylar paylaşıldı: "Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur."

MSB, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin belirlendiğini ve hukuki sürecin işlediğini vurgulayarak, "Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır" bilgisini verdi.

"TEK DEVLET, TEK ORDU"

Toplantıda Suriye hükûmetinin Halep ve çevresindeki operasyonları da değerlendirildi. Bakanlık, bölgedeki askeri hareketliliğin kamu düzenini sağlamaya yönelik olduğunu belirtti: "Suriye Hükûmeti; Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir. Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır."

Ankara, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) mevcut mutabakatlara uyması gerektiğinin altını çizerek şu uyarıda bulundu: "Bu kapsamda, SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir."

KATAR'DA KRİTİK TYPHOON ZİRVESİ

Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılması planlanan Typhoon savaş uçakları konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Katar ziyareti kapsamında üçlü bir zirve gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlık, 18-19 Ocak 2026 tarihlerinde yapılan görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı: "18 – 19 Ocak 2026 tarihlerinde, Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir. Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir."

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ VE DEAŞ HAPİSHANELERİNDE SON DURUM

Basın toplantısında Süleyman Şah Türbesi’nin taşınması ve Suriye'deki DEAŞ kamplarının durumu da soruldu. MSB, Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olarak "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır" yanıtını verdi.

Suriye’deki DEAŞ hapishaneleri ve kampları konusunda ise Ankara'ya ulaşan resmi bir talep olmadığı belirtilerek, "DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının ülkemizden resmî bir talebi bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.