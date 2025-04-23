MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan’da şehit olduğunu duyurdu. Şehit haberinin ardından Türkiye yasa boğuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bir askerimizin daha şehit olduğunu açıkladı. 22 Nisan’da terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, kaldırıldığı Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan'da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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