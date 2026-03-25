MSB duyurdu: Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter sözleşmesi bugün imzalanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter savaş uçaklarının idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanacağını duyurdu.

Simge Sarıyar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürütülen Eurofighter tedarik ve destek sürecine ilişkin beklenen adımı kamuoyuyla paylaştı.

Sözleşme öncesinde, iki ülkenin savunma bakanlıkları düzeyindeki temasları hız kazandı. Milli Savunma Bakanı ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı bir araya gelerek süreci ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Gerçekleştirilen bu görüşmede, ülkeler arasındaki genel savunma iş birliği konuları ele alındı.

ALIM SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA TAMAMLANMIŞTI

Taraflar arasındaki mutabakat sürecine ilişkin detaylı bilgi veren MSB, projenin geçmiş takvimini de hatırlatarak, uçakların uçuşa hazır tutulması ve işletilmesi için gereken lojistik temellerin atıldığını belirtti. Bakanlık, Eurofighter Typhoon Projesi'nin geldiği aşamayı ve varılan son mutabakatı şu ifadelerle duyurdu:

"Milli Savunma Bakanımız ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı arasında gerçekleştirilen görüşmede, savunma iş birliği konuları ele alınmıştır. Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı Ekim ayında imzalandığı teyit edilmiş; uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin ise 25 Mart 2026 (bugün) tarihinde imzalanması hususunda mutabakata varılmıştır"

