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MSB duyurdu: Yarın da işlem yapılacak

Bedelli askerlik başvuruları için son güne girildi. Millî Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuruları yapılan askerlik şubelerinin pazar günü de açık olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu: Yarın da işlem yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre askerlik şubeleri bedelli askerlik başvuruları için pazar günü de mesaiye devam edecek. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik hizmeti için ilan edilen son başvuru tarihinin 3 Kasım olduğu, vatandaşların mağdur olmaması için 4 Kasım pazar günü de askerlik şubelerinin açık olacağı duyuruldu.

Ayrıca Ziraat Bankası 81 ildeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'deki toplam 127 şubesi ile yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek. 

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #başvuru #bedelli askerlik #msb
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