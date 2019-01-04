Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazasında bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazasında bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.





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