MSB: Irak ve Suriye'de 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB: Irak ve Suriye'de 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin bulunduğu her yer, hedefimizdir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz ve proaktif operasyonlarla mücadelemiz sürecek!"

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