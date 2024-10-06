MSB: Irak ve Suriye'de 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin bulunduğu her yer, hedefimizdir!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz ve proaktif operasyonlarla mücadelemiz sürecek!"