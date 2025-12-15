MSB: Karadeniz’de yaklaşan İHA f-16’lar tarafından düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz bölgesi üzerinde yaşanan ve askeri hareketliliğe neden olan olayla ilgili detayları paylaştı.

Karadeniz semalarından Türk hava sahası sınırlarına doğru yaklaşmakta olan şüpheli bir hava izi radar sistemleri tarafından tespit edildi. Hava sahasının güvenliğini tam anlamıyla sağlamak ve olası riskleri bertaraf etmek amacıyla harekat merkezi düğmeye bastı.

Bakanlık, operasyonun sivil yerleşim yerlerinden uzakta gerçekleştirildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."