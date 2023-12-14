MSB Kaynaklarından ABD'ye Terör Çağrısı!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik desteğine ilişkin konuştu. MSB kaynakları, "ABD’den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Suriye’de PKK/YPG ile ortak tatbikat yapmasına ilişkin sorulara yanıt verdi. Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz, MSB kaynaklarından gelen yanıtı izleyicilerle paylaştı. Güvenlik kaynaklarından verilen yanıt şu şekilde:

- ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD’den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir.

Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti sonrasında Yunanistan ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

- 13 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek için önemli bir adımdı. 2 yıldan fazla bir süredir ara verilen heyetler arası görüşmeler bu toplantılarla tekrar başlamış oldu. Bir sonraki toplantının Atina’da yapılması için planlamalara başlandı. Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları problemlerin çözülmesine değil olumlu atmosferin devamının sağlamasına ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik toplantılar. Son toplantıda da olumlu gelişmeler sağlandı.
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# Milli Savunma Bakanlığı # terörle mücadele
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