MSB kaynaklarından Eurofighter tedarikiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın bilgilendirme toplantısının ardından bakanlık kaynakları gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

EUROFIGHTER TYPHOON UÇAĞININ TEDARİKİ

MSB kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F-16 Viper savaş uçaklarının temin ve tedarik sürecindeki çalışmaların ne durumda olduğuna ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere katılması ve envanterin çeşitlendirilmesi hedeflerimize uygun olarak çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir."

KİLİS YAKINLARINA DÜŞEN ROKET

MSB kaynakları, dün akşam saatlerinde Kilis yakınlarına düşen roket ile ilgili çıkan haberler hakkındaki soruları da yanıtladı.

Kaynaklar, "Suriye sahası hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçmektedir. Dün akşam saatlerinde, 2 grup arasında çıkan çatışmada 1 roket Kilis'in 12 kilometre güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekat bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

İSRAİL'İN BM LÜBNAN GEÇİCİ BARIŞ GÜCÜ'NE SALDIRISI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısı ve orada görev yapan personelin durumuyla ilgili sorulara, "İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargahında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halindedir. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz." yanıtını verdi.