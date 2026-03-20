MSB kaynaklarından İncirlik açıklaması: ''Olumsuz bir durum yok''
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığı yönünde yayılan paylaşımlar üzerine hızla bir açıklama yaptı.
MSB kaynakları, sahadaki güncel duruma ilişkin şu ifadeler kullandı:
"Sosyal medyada İncirlikte sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."