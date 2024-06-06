MSB Kaynakları'ndan SMO'ya harp okulu kurulmasına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yaptığı açıklamada Suriye'de harp okulu kurulmasına dair tasarrufun "geçici hükümette" olduğunu belirtti. Ayrıntıları Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz Taşdemir aktardı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yaptığı açıklamada Suriye'de harp okulu kurulmasına dair tasarrufun "geçici hükümette" olduğunu belirtti. Ayrıntıları Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz Taşdemir aktardı.
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