MSB Kaynakları'ndan SMO'ya harp okulu kurulmasına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yaptığı açıklamada Suriye'de harp okulu kurulmasına dair tasarrufun "geçici hükümette" olduğunu belirtti. Ayrıntıları Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz Taşdemir aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yaptığı açıklamada Suriye'de harp okulu kurulmasına dair tasarrufun "geçici hükümette" olduğunu belirtti. Ayrıntıları Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz Taşdemir aktardı.

# msb

Benzer Videolar

İstanbul'da gündem binaların durumu! İstanbul'da gündem binaların durumu!
Türk-Çin ortak kültürü sahnelendi! Türk-Çin ortak kültürü sahnelendi!
Çocuğunuzu o uygulamadan uzak tutun Çocuğunuzu o uygulamadan uzak tutun
Doğu Perinçek, Hacettepe'de konuştu: "Hakikate meydan okuyanlar yakılabilir ancak hakikat yakılamaz" Doğu Perinçek, Hacettepe'de konuştu: "Hakikate meydan okuyanlar yakılabilir ancak hakikat yakılamaz"
Emniyet teşkilatında yaşanan intiharlar neden arttı? Emniyet teşkilatında yaşanan intiharlar neden arttı?
Dilan Polat ve Engin Polat Gözaltına Alındı! Dilan Polat ve Engin Polat Gözaltına Alındı!
"Çiftçi Kan Ağlıyor!" "Çiftçi Kan Ağlıyor!"
Kira çıkmazında arabulucu dönemi! Kira çıkmazında arabulucu dönemi!
Aydınlık'ın Ukrayna haberi dünyada ses getirdi Aydınlık'ın Ukrayna haberi dünyada ses getirdi
Askeri hastaneler yeniden açılıyor mu? Askeri hastaneler yeniden açılıyor mu?
MGK bildirisinde FETÖ vurgusu MGK bildirisinde FETÖ vurgusu
Eren'in şehit edilişinin 6. yıl dönümü! Eren'in şehit edilişinin 6. yıl dönümü!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kanunları onayladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kanunları onayladı!
Japon deprem uzmanından korkutan uyarı!
Japon deprem uzmanından korkutan uyarı!
Avrupa’da başlayan salgın korkuttu! Vaka sayısı 41 milyon!
Avrupa’da başlayan salgın korkuttu! Vaka sayısı 41 milyon!
Sık sık çay kahve tüketenler dikkat!
Sık sık çay kahve tüketenler dikkat!
Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu
Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu