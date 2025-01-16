MSB kaynaklarından teğmenlerle ilgili son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı teğmenlerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağına dair soruları yanıtladı. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
MSB kaynaklarından teğmenlerle ilgili son dakika açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı teğmenlerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağına dair soruları yanıtlayan MSB kaynakları, "Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00'da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİMİN ANKARA ZİYARETİ

MSB kaynakları, Suriye'deki yeni yönetimin Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne dair sorular üzerine şu yanıtı verdi:

"Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz, hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye'de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz, onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak."

TİŞRİN BARAJI'NDAKİ SON DURUM

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri kalkan olarak kullanmasına ilişkin sorular üzerine kaynaklar şu bilgileri paylaştı:

"Tişrin bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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