MSB, metan gazı zehirlenmesi sonucunda dört mehmetçiğin daha şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika: Şehit sayısı 12'ye yükseldi. MSB yaptığı açıklamada metan gazı zehirlenmesi sonucunda dört mehmetçiğin daha şehit olduğunu duyurdu

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
MSB, metan gazı zehirlenmesi sonucunda dört mehmetçiğin daha şehit olduğunu açıkladı
Yayınlanma:

MSB:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.

Ayşe Barım’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapılıyorAyşe Barım’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapılıyorGündem
AKP’li eski vekilden Atatürk’e darbeci imasıAKP’li eski vekilden Atatürk’e darbeci imasıSiyaset
şehit metan gazı
Günün Manşetleri
GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA HAYATINI KAYBETTİ
'MÜŞTERİ LİSTESİ' BULGUSUNA RASTLANMADI
ORMAN YANGINLARINDA YENİ GELİŞME
6 AYDA 18 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ
METAN GAZINDAN ETKİLENEN 3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
METAN GAZI ZEHİRLENMESİ SONUCU 5 ASKER ŞEHİT OLDU
TARIMDA TARİHİ ZİRVE!
18 BİN ŞİRKET ZARARDAN KARA GEÇTİ
MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANDI
Çok Okunanlar
Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte
800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! 800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Migros duyurdu: Bir alana bir hediye! Migros duyurdu: Bir alana bir hediye!
Japonya sallanıyor! Japonya sallanıyor!