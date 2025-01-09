MSB: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 2024 yılından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 164'e yükseldi.

Dört terörist hudut karakollarına teslim oldu

Yılbaşından beri hudutlarda yaşa dışı geçiş yapmaya çalışan 7'si terör örgütü mensubu 108 şahıs yakalandı.

939 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Suriye'deki gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında Suriye'deki gelişmelere de değindi.

Aktürk, Suriye'deki barış ve huzura yönelik atılan adımlara destek verildiğini belirterek şöyle devam etti:

- En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye’de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz"