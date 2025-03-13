MSB: Suriye’deki teröristlerin silah bırakmasına yönelik beklentimiz değişmedi

MSB kaynakları, “Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı terörist unsurların Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde bir değişiklik yok.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisinde kritik bir role sahip olduğuna dikkat çeken bakanlık yetkilileri, "Ülkemiz, bölgesel güvenliğe katkı sunmaya devam edecek ve üzerine düşeni yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna’daki gelişmeler ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma konuları ele alındı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin güncel verileri paylaştı.

"Son bir haftada 24, yılbaşından bu yana ise Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Atatürk’ün Harp Okuluna girişinin yıl dönümü nedeniyle Kara Harp Okulu’ndaki “Atatürk ve Harbiyeli Anıtı” önünde yapıldı.

Aktürk, “En büyük Harbiyeli Atatürk’ün ilim ve irfan yuvası Harp Okuluna girişinin 126. yıl dönümünü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bakanlık kaynakları, Eurofighter savaş uçaklarının tedarikiyle ilgili beklenen teklifin bakanlığa ulaştığını ve teklif inceleme sürecinin devam ettiğini bildirdi.