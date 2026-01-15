MSB tarih verdi: 2026 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı bedelli askerlik sürecine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruyla birlikte, bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yerlerinin belli olacağı tarih netleşti.

2026 yılında bedelli askerlik yapacak adaylar, hangi tarihte askere gideceklerini öğrenmek için sınıflandırma sonuçlarını bekliyor.

2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB’nin açıklamasına göre, bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilecek?

Yükümlüler, bedelli askerlik sınıflandırma ve askerlik yerlerine ilişkin sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2025 yılının Temmuz–Aralık döneminde 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2026 yılı için artırıldı. Buna göre bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL olarak belirlendi.

Bedelli askerlikte silah altına alınma süreci nasıl işleyecek?

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, kendilerine bildirilen tarihlerde askerlik birliklerine sevk edilecek. Sevk ve katılım işlemleri yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.