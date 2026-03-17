MSB: "Tüm alanlarda tedbirlerimizi artırdık"

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, bölgede devam eden çatışmalar ve artan risklere dair önemli açıklamalarda bulundu. Güler, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden sınır hattında ve tüm stratejik alanlarda güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

"DOĞRUDAN DEVLETLER BİRBİRİNİ HEDEF ALIYOR"

Dünya genelinde krizlerin çoğaldığını ve risklerin fiili çatışmaya dönüştüğünü kaydeden Bakan Güler, “Önceleri vekil unsurlar üzerinden yürütülen mücadelelerin artık doğrudan devletlerin birbirini hedef aldığı daha geniş ölçekli bir rekabete dönüştüğü bir çatışma ortamını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreci "büyük bir kaos ve istikrarsızlık" olarak niteleyen Güler, Türkiye’nin bu gelişmeleri millî beka ve menfaatleri doğrultusunda dikkatle analiz ettiğini vurguladı. Güler, çatışmaların son bulması için diplomatik çabaların sürdüğünü ancak askerî olarak her türlü ihtimale karşı karada, denizde, havada ve siber alanlarda tedbirlerin artırıldığını belirtti.

İÇ CEPHE" VURGUSU

Kritik süreçte sadece savunma kapasitesinin değil, "iç cephenin" de güçlü tutulmasının hayati önem taşıdığını söyleyen Güler, yerli ve millî savunma sanayinin önemine değindi. Bakan Güler ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyulan "Terörsüz Türkiye" hedefinin bu çalışmaların en önemli ayaklarından biri olduğunu ifade etti.