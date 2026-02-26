MSB: "Türkiye’nin İran topraklarına girmeyi planladığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını 26 Şubat'ta bakanlık binasında gerçekleştirdi. Toplantıda MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından, 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı/Balıkesir’den kalkan bir F-16 savaş uçağının 25 Şubat’ta kaza kırıma uğraması, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri, NATO tatbikatları ile personel temin sürecine ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Tuğamiral Aktürk, son bir haftalık sürece dair şu sözleri kaydetti: "Geçtiğimiz hafta içerisinde; 5 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" Sınır güvenliği konusundaki denetimlerin kesintisiz devam ettiğini bildiren Aktürk, "Son bir haftada; sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 108 şahıs yakalanmış, 551 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." dedi. Verilen bilgilere göre, yıl başından bu yana sınır hatlarında yakalananların sayısı 1.074’e, sınırı geçmesi engellenenlerin sayısı ise 10 bin 265’e ulaştı.

Aktürk, 26 Şubat 1992’de Hocalı’da katledilenlerin 34’üncü yıl dönümünde rahmetle anıldığını belirterek, Azerbaycan halkının acısının paylaşıldığını kaydetti.

NATO'NUN EN BÜYÜK TATBİKATINA TSK DAMGASI

Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın başarıyla sona erdiğini açıkladı. Türkiye'nin tatbikattaki hazırlık ve operasyon gücüne değinen Aktürk, şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yaklaşık 2 bin personel ile iştirak ettiği tatbikatta; stratejik intikal, süratli kuvvet konuşlandırma ve sürdürülebilir lojistik idame kabiliyetini yüksek hazırlık seviyesiyle icra ederek ittifakın kolektif savunma yapısına etkin katkı sağlamıştır."

Tatbikat süresince kara ve deniz birliklerinin ortak bir harekât anlayışıyla görev üstlendiğini belirten Aktürk; hava savunma, topçu atışları, amfibi ve deniz harekâtı ile komuta-kontrol faaliyetlerinin sorunsuz şekilde yerine getirildiğini vurguladı. Milli teknolojilerin sahadaki başarısına ve İHA operasyonlarına dikkat çeken Aktürk, "TCG Anadolu’dan kalkan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracımızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti başta olmak üzere, yerli ve millî savunma sanayii ürünlerimizin sahadaki etkin kullanımı, teknolojik yetkinliğimizin ve operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi NATO ortamında bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Tatbikatta görev alan birliklerin geri dönüş süreci de netleşti. Aktürk, tatbikata katılan kara unsurlarının 26 Şubat itibarıyla hava ve deniz yoluyla Türkiye’ye intikal etmeye başladığını bildirdi.

ANADOLU TÜRK DENİZ GÖREV KUVVETİ NORVEÇ YOLCUSU

Aktürk, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin 5 ile 20 Mart tarihleri arasında Norveç'te gerçekleştirilecek "Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026 Tatbikatı"na katılacağını açıkladı. Tatbikatta yer alacak askeri unsurların gücüne dikkat çeken Aktürk; TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemilerinin yanı sıra 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, SAT/SAS timleri, 3 adet Bayraktar TB-3 SİHA, helikopterler ve çıkarma araçlarının görev yapacağını belirtti. Donanma unsurları, görev takvimi kapsamında uluslararası liman ziyaretleri de gerçekleştirecek. Görev kuvveti, 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Hollanda'nın Rotterdam kentinde, 3-8 Mart tarihleri arasında ise İngiltere'nin Southampton şehrinde bulunacak. Ayrıca Aktürk, 23 Şubat'ta İtalya'da başlayan ve 6 Mart'a kadar sürecek olan "Dynamic Manta Denizaltı Savunma Tatbikatı"na Türkiye'nin TCG I. İnönü denizaltısı ve bir deniz karakol uçağı ile katılım sağladığını bildirdi.

Savunma sanayisindeki yerli teknolojilerin sahaya entegrasyonu sürüyor. Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT ile Sonitus şirketi tarafından ortaklaşa geliştirilen "Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi"nin başarıyla test edildiğini duyurdu. Açık Deniz Karakol Gemisi'nde icra edilen helikopter harekâtında denenen sistemin kalifikasyon süreci sorunsuz şekilde tamamlandı.

MSÜ SINAVINA KADIN ADAYLARDAN REKOR BAŞVURU

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. 25 Şubat’ta başlayan "2026 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini" başvuru süreci 9 Mart’a kadar açık olacak.

Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) yapılacak askeri öğrenci alımına yönelik istatistikleri paylaşan Aktürk, toplam 645 bin 402 adayın başvuru yaptığını ve bu rakamın 340 bin 513’ünü kadın adayların oluşturduğunu belirtti. Aktürk, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yapılacak sınava da müracaat eden kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olmasından memnuniyet duyuyoruz. Öğrenci adaylarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyor, sınava girecek gençlerimize başarılar diliyoruz."

F-16 KAZASININ DETAYLARI

Aktürk, Türk hava sahasının radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını içeren entegre bir sistemle 7 gün 24 saat izlenerek korunduğunu vurguladı. Balıkesir'den havalandıktan sonra iletişimi kesilen ve kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağına dair merak edilen operasyon detayları da netliğe kavuşturuldu.

Aktürk detayları şu sözlerle aktardı: "25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz"

''İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR''

MSB kaynakları, İran'da yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye'nin bölgedeki tüm anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi ve kalıcı istikrarın sağlanması için çaba göstermeye devam ettiği vurgulandı. Ortaya çıkabilecek olası risklere karşı ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon halinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Bakanlık, kamuoyundaki asılsız söylentilere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan ‘ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Açıklamada, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını yeniden değerlendirmesinin nedenlerine de değinildi. Suriye'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'na 90'ıncı üye olarak dahil olması ve Şam hükümetinin ülke genelindeki otoritesini artırmasının, ABD'nin geri çekilme kararında etkili olduğu değerlendirildi. ABD'nin Suriye ve Irak'taki tüm faaliyetlerinin, bölgesel gelişmelerle birlikte devletin ilgili birimleriyle tam koordinasyon içinde yakından takip edildiği bildirildi.

SOMALİ ANLAŞMASI VE S-400 SPEKÜLASYONLARI

Türkiye ile Somali arasında imzalanan ikili anlaşmalar kapsamındaki faaliyetlere de açıklık getirildi. Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanma sürecine ve terörle mücadelesine verilen desteğin sürdüğü ifade edildi. Bu doğrultuda, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini sağlamaya ve Türkiye'nin milli çıkarlarını korumaya yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'ye götürüleceği yönündeki söylentilere net bir dille cevap veren MSB kaynakları, açıklamayı şu sözlerle tamamladı: "Daha önce açıkladığımız üzere, S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır. S-400’lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."