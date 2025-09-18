MSB’den acı haber: Piyade uzman çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Eylül 2025’te görev başında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yaşar Güler, yayımladığı mesajla Günay’ın ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

MSB’den acı haber: Piyade uzman çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında rahatsızlanarak kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit olduğunu duyurdu. Günay’ın 17 Eylül 2025 tarihinde görev esnasında aniden fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı şehit askerin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yaşar Güler’in imzası ile yayımlanan taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

MSB’den acı haber: Piyade uzman çavuş Hüseyin Günay şehit oldu - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı şehit
