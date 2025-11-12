MSB'den acı liste: Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaşanan olayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."