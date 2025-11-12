MSB'den acı liste: Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında bulunan ve şehit olan personelin kimliklerini kamuoyuyla paylaşırken, Bakan Yaşar Güler'den de bir taziye mesajı geldi.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaşanan olayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."