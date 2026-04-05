MSB’den açıklama... İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de tespit edilen bir mayının imha edildiğini duyurdu. İğneada açıklarında belirlenen şüpheli cismin, Sualtı Savunma timleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, gemiler ve deniz hava araçlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü ifade edildi.

SAS TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli cismin mayın olduğunun belirlendiği aktarıldı. Söz konusu mayının, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği vurgulandı.