MSB’den açıklama... İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Karadeniz’de tespit edilen şüpheli cisim mayın çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, cismin SAS timleri tarafından denizde imha edildiğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
MSB’den açıklama... İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de tespit edilen bir mayının imha edildiğini duyurdu. İğneada açıklarında belirlenen şüpheli cismin, Sualtı Savunma timleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, gemiler ve deniz hava araçlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü ifade edildi.

SAS TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli cismin mayın olduğunun belirlendiği aktarıldı. Söz konusu mayının, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği vurgulandı.

mayın msb kırklareli iğneada
İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
