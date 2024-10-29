MSB'den Anıtkabir kapanış saati İle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, basında yer alan "Anıtkabir saatinin 23.00'ten 22.00'ye alındığı" yönündeki haberlerin gerçeğini yansıtmadığını belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB'den Anıtkabir kapanış saati İle ilgili açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı, basında yer alan "Anıtkabir kapanış saatinin 23.00'ten 22.00'ye alındığı" yönündeki haberlerin gerçeğini yansıtmadığını belirtti.

Bakanlık, Anıtkabir'in devam ettiği saatin daha önce açıklandığı ve saat 22.00'de kapandığının, bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. Yetkililer, yanlış özelliklerin itibar edilmemesinin altını çizdi:

"Now haberde yer alan Anıtkabir kapanış saati 23.00’dan 22.00’a alındı haberi doğru değildir. Anıtkabir kapanış saati bir hafta önce açıklandığı ve her zaman uygulandığı gibi 22.00’dır. Bu saatte hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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