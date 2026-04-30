MSB’den Fransa ve Yunanistan’a tepki: “Türkiye'yi karşısına alanlar değil, birlikte olanlar kazanacaktır''

Millî Savunma Bakanlığı bölgesel güvenlik, uluslararası krizler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç işleyişine dair açıklamalarda bulundu.

FRANSA VE YUNANİSTAN'IN SENARYOLARI İŞE YARAMAYACAK

Bakanlık, son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını dikkatle takip ettiğini bildirdi. Türkiye’nin bölgesel rolü ile Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna yönelik söylemlerin müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi. Özellikle NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamaların gerilimi artırdığı ve bölgesel barış ile istikrara zarar verme riski taşıdığı belirtildi.

Bölgede oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeği hatırlatılarak, "önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır" denildi.

GÜNEY KIBRIS'A FRANSIZ ASKERİ PLANI DENGELERİ BOZABİLİR

Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) asker konuşlandıracağına dair haberler de değerlendirildi. Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlı, barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket ettiği, ancak bu yaklaşımın Türkiye ve KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmediği vurgulandı. Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına dair düzenlemelerin uluslararası anlaşmalarla belirlendiği ve Türkiye'nin garantör ülkelerden biri olduğu hatırlatıldı. Fransa'nın Güney Kıbrıs’a asker gönderme yönündeki açıklamalarının hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığının belirsizliğini koruduğu aktarıldı. Bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski barındırdığına dikkat çekilerek, adımların GKRY açısından gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceği uyarısı yapıldı.

İSRAİL'İN İNSANİ YARDIM FİLOSUNA MÜDAHALESİNE TEPKİ GECİKMEDİ

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından yapılan müdahale eleştirildi. Bu eylemin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu, yalnızca insani değerleri değil aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef aldığı belirtildi. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke konumundaki Türkiye'nin, bölgedeki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ettiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce de yapıldığı gibi, insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı açıklandı.

Millî Savunma Bakanlığı, askeri personelin özlük hakları ve operasyonel lojistik konularındaki tartışmalara da açıklık getirdi. Astsubay temin şartlarının değiştirileceğine yönelik iddialarla ilgili olarak, personel özlük haklarının geliştirilmesine dönük çalışmaların günümüz şartlarına uygun ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı. Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin bakanlık bünyesinde yapılan herhangi bir çalışma bulunmadığı kesin bir dille ifade edildi.

LİBYA UÇUŞ ROTASINDAKİ İDDİALAR

Öte yandan, Türkiye'den Libya’ya giden askeri uçakların rotasına dair konulara yanıt verildi. Uçuş rotalarının; hava sahası kullanım kuralları, meteorolojik şartlar, uçuş emniyeti, acil durumlarda iniş yapılabilecek uygun havalimanlarının konumu, yakıt verimliliği ve Dünya’nın küresel yapısı dikkate alınarak planlandığı belirtildi. Türkiye'den Libya’ya yapılan askeri uçuşlarda 2023 yılına kadar ülkenin güneyinden geçen rota kullanılırken, aynı yıl itibarıyla uçuş rotalarının yeniden değerlendirildiği açıklandı. Bu değerlendirme sonucunda yakıt verimliliği ve uçuş süresi açısından daha avantajlı olan kuzey rotanın kullanılmaya başlandığı, söz konusu rotanın güney rotaya kıyasla yaklaşık 225 kilometre daha kısa olduğu ve sorunsuz şekilde kullanılmaya devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Son olarak, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yaşanan görev değişimi hakkında değerlendirme yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazasının ve idamesinin olmazsa olmaz bir kural olduğu hatırlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde baktığı ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirdiği vurgulandı.