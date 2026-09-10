MSB'den Kıbrıs'taki "TSK'yı hedef alan anıt" iddialarına açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantının ardından bakanlık yetkilileri, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"TARİHİ GERÇEKLERİ ÇARPITMAYA YÖNELİK TARAFLI YAKLAŞIM"

Gazetecilerin ilk sorusu, Avrupa Parlamentosu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan bir anıta kaynak ayırdığı yönündeki iddialara dairdi. Bakanlık bu iddiaları sert bir dille reddetti ve şu ifadelere yer verdi: "Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, Ada'ya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir. Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY'nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs Meselesi'nin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihi gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir Ada'daki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır."

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise Suriye'ydi. Gazeteciler, eski rejimden kalan ve terörizmle mücadele kapsamında uluslararası aktörlerce sağlanan silah ile askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesini sordu. Bakanlık, bu sürecin yakından takip edildiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:"Suriye'nin toprak bütünlüğü ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve 'tek ordu' ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

Bakanlık, iki konudaki açıklamalarıyla hem Kıbrıs'taki 1974 Barış Harekatı'na yönelik eleştirilere karşı net bir duruş sergilemiş hem de Suriye'deki entegrasyon sürecine destek verdiğini ortaya koymuş oldu.