MSB'den önemli açıklamalar: "Sahadaki etkilerini izliyoruz"

Bakanlık kaynakları, Suriye yönetimi ile SDG arasında sağlandığı belirtilen mutabakatın nasıl uygulanacağının ve sahadaki yansımalarının yakından takip edileceğini vurguladı. "Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız devam ediyor. Teröristlerin silah bırakması, yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik duruşumuzda herhangi bir değişiklik yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynaklar ayrıca, Suriye'de göreve başlayan Askeri Ataşe'nin Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edileceğini ve önümüzdeki günlerde Türk askeri heyetinin Suriye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Avrupa güvenlik mimarisi konusunda değerlendirmelerde bulunan MSB kaynakları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Paris'te düzenlenen Savunma ve Güvenlik Forumu Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldığını belirtti. Türkiye'nin, NATO ve AGİT üyesi olarak Avrupa güvenliğine kritik katkılar sunduğu vurgulandı.

Ayrıca Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı ve Ukrayna ile Avrupa güvenliği gibi konuların ele alınacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 11-12 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulundu. Kaynaklar, Güler'in Suudi mevkidaşıyla savunma ve güvenlik konularını görüştüğünü ve savunma sanayi iş birliği konularında da değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikiyle ilgili Birleşik Krallık'tan teklif alındığı ve teklif inceleme sücrecinin devam ettiği bildirildi.

Son bir haftada 24 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 1 Ocak'tan bu yana toplamda 502 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 107 kişinin yakalandığı, bunlardan 5'inin terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği açıklandı. 2025 yılı başlangıcından itibaren toplam 14.048 kişinin yasa dışı geçişinin önlendiği vurgulandı.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi anma etkinlikleri kapsamında:

Deniz Kuvvetleri'ne ait 12 gemi ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni düzenlenecek.

Şehitler Abidesi'nde Türk Yıldızları tarafından hava gösterisi yapılacak.

SOLOTÜRK, Kocaeli'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Mehteran Birlik Komutanlığı, 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konser verecek.

savunma sanayi ve yeni sistemler

Kara Kuvvetleri'ne muhtelif miktarda BOYGA döner kanatlı İHA teslim edildi.

Roketsan tarafından geliştirilen Kapsüllü ATMACA Güdümlü Mermisi'nin ilk fiili atışı başarıyla gerçekleştirildi.