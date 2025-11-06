MSB’den “Suriyeli askeri öğrenciler” iddialarına yanıt: “TSK kadrolarında görev almaları söz konusu değildir”

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri ve operasyonel faaliyetleri aktardı.

"4 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla görevine devam ettiğini belirtti. Son bir hafta içerisinde gerçekleşen faaliyetlere dair bilgi veren Aktürk, "4 PKK'lı terörist daha teslim oldu" dedi. Aktürk, ayrıca "Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye harekât alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur" diye konuştu.

Hudut hattında da güvenliğin kesintisiz devam ettiğini belirten Aktürk, son bir haftada hudut hattında yaşanan gelişmelere ilişkin şunları söyledi: "96 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 301 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen bin 38 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56 bin 638'e ulaşmıştır." Aktürk, "Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

"TSK KADROLARINDA GÖREV ALMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Tuğamiral Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin ek açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimleri tamamlandıktan sonra kendi ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak şu bilgiler paylaşıldı: "Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir."

Açıklamada, 2016'dan 2025'e kadar 39 farklı ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrencinin eğitim aldığı belirtilerek, "Bu kapsamda; Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir" denildi.

Bakanlık, "Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" uyarısıyla açıklamasını sonlandırdı.