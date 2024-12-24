MSB'den teğmenler açıklaması: O tarihte belli olacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
MSB'den teğmenler açıklaması: O tarihte belli olacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulundaki yemin töreninde teğmenlerin resmi olmayan kılıçlı yeminine ilişkin organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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