MSB’den Tuzla Piyade Okulu Açıklaması

Teğmenler tartışmasına Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.



İstanbul Tuzla'daki Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen teğmenlerle bu duruma tepki gösteren diğer teğmenler arasında yaşanan gerilime ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.



Adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada olaya sebep olan personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtildi.





- Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır.

Milli anma ve kutlama günlerinde günün anlam ve önemine uygun davranmanın disiplinin bir gereği olduğu belirtilen açıklamada, personeller hakkında sonuçlandırılmış bir disiplin işlemi olmadığını bildirdi.