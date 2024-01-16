MSB'den 'zafiyet' kampanyasına yanıt: "Askerin teçhizatı tam"

tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Milli Savunma Bakanlığı'nın zafiyet iddialarına verdiği yanıtı paylaştı. MSB kaynakları, askerin teçhizatının tam olduğunu belirtti. MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgeyi tahkim edip tutarsa kilit kapanacak. Bunu tartışma konusu yapmanın kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN ZAFİYET AÇIKLAMASI: "ASKERİN TEÇHİZATI TAM"

Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonucunda 9 kahraman Mehmetçik şehit düştü. Bu saldırının ardından özellikle sosyal medyada TSK'da zafiyet var algısı yaratıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e açıklamalarda bulundu. Güvenlik kaynakları yaptığı açıklamada "Askeri gereklilik varsa asker her şartta görevini yapar. Askerin teçhizatı tam, o bölgeler askerin sürekli konuşlandığı bölgeler değil. O bölgelere asker giderek saldırı olabilecek noktaları tutuyor. O bölgeler temizlenerek daha kalıcı yerleşkeler kuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgeyi tahkim edip tutarsa kilit kapanacak. Bunu tartışma konusu yapmanın kimseye faydası yok." ifadelerine yer verdi.