MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Türk edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. Handan İnci Elçi, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti. Elçi’nin cenazesi Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

Türk edebiyatı araştırmaları ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarıyla tanınan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Elçi’nin cenazesi, bugün Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1964 doğumlu olan Elçi, Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984’te mezun oldu. Akademik kariyerine 1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladı ve hayatının sonuna kadar bu kurumda görev yaptı.

MSGSÜ’de yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Elçi, 2007 yılında profesör unvanı aldı. 2019’da aynı üniversitenin tarihindeki ilk kadın rektörü olarak atanarak önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Akademik yaşamı boyunca modern Türk edebiyatı ve Tanpınar araştırmalarına yönelen Elçi, Tanpınar’ın daha önce yayımlanmamış mektuplarını, günlüklerini ve notlarını gün yüzüne çıkardı. “Tanpınar’ın Mektupları”, “Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Baş Başa” ve “Şiire Ses Veren Roman: Huzur” adlı eserleriyle edebiyat dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Elçi, ayrıca Safiye Erol’un eserlerini yayına hazırladı, Türk edebiyatı ve kadın yazarlar üzerine çalışmalarıyla tanındı. 2015 yılında Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin kurulmasına öncülük etti.

Edebiyata ve akademiye yaptığı katkılar nedeniyle 2021 yılında Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü’ne layık görülen Handan İnci Elçi, hem akademisyen hem de yazar kimliğiyle Türk edebiyatına önemli katkılar sundu.

Elçi’nin kaleme aldığı eserler arasında şunlar yer alıyor:

“Tanpınar’ın Mektupları”, “Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Baş Başa”, “Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Gül Bu Karanlıklarda”, “Cevdet Kudret’e Mektuplar”, “Şiire Ses Veren Roman: Huzur”, “Safiye Erol Kitabı”, “Ciğerdelen (Safiye Erol)”, “Edebiyat ve Sair”, “Işığa Tutunmak.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

