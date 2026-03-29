MSÜ 2026 Tercih süreci resmen başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026-MSÜ kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için tercih takvimini ilan etti.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki askeri okullara girmek isteyen adaylar için süreç resmen başladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, tercih işlemleri 25 Mart 2026 tarihinde başlamış olup, 24 Nisan 2026 mesai bitimine kadar devam edecek.

Adaylar, tercih işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sisteme giriş işlemleri e-Devlet şifreleri ile güvenli bir şekilde sağlanacak.

ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARILAR

Yerleştirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına adayların dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:

Kılavuz İncelemesi: Tercih yapmadan önce MSB tarafından yayımlanan “2026 MSÜ Tercih Kılavuzu”nun titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

Sıralama Faktörü: Mülakatlara ve ikinci seçim aşamalarına çağrılma sürecinde, adayların sınav puanları ile birlikte yaptıkları tercih sıralaması belirleyici rol oynayacaktır.

Doğru Beyan: Tercihlerin, belirlenen tarih aralığında ve usulüne uygun olarak sisteme kaydedilmesi zorunludur.

MSÜ Tercih Özeti

  • Başlangıç Tarihi: 25 Mart 2026
  • Bitiş Tarihi: 24 Nisan 2026
  • Başvuru Adresi: personeltemin.msb.gov.tr
  • Giriş Yöntemi: e-Devlet Kapısı
