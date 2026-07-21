MSÜ acı haberi duyurdu! Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin hayatını kaybetti

Milli Savunma Üniversitesi tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova 18’inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı’nda, eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk Milletine başsağlığı dileriz."