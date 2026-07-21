MSÜ acı haberi duyurdu! Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin hayatını kaybetti
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in eğitim sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Milli Savunma Üniversitesi tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yalova 18’inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı’nda, eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk Milletine başsağlığı dileriz."