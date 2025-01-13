MSÜ'den teğmen görüntülerine ilişkin açıklama

30 Ağustos Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan korsan yemin tartışmalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Törende emir komuta zincirini ihlal ederek korsan yemin eden teğmenlerin avukatı Dr. Mustafa Güler, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun talimatıyla çekildiğini öne sürdü.

Bu iddialar üzerine Milli Savunma Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Afyoncu şunları söyledi:

"ASILSIZ İDDİA VE İTHAMLAR GERÇEK DIŞIDIR"

- Kendilerini Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin avukatı olarak beyan eden kişiler ve bazı gazeteciler tarafından, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine Rektörün emriyle servis edildiğine yönelik asılsız iddia ve ithamlar dile getirilmektedir. Bu iddia ve ithamlar gerçek dışıdır.

"SOSYAL MEDYAYA TAŞINDIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

- Tören sonrasında yaşananlara dair sosyal medyada tespit edilebilen ve kamuoyuna mal olan ilk videonun paylaşımı 31 Ağustos tarihinde (@mustafaonsel) X hesabından yapılmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalarda bu videonun tören alanında bulunan bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekildiği ve mesajlaşma gruplarına gönderildiği, buradan da sosyal medyaya taşındığı anlaşılmıştır.