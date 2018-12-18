7 yılı aşkın süredir Amerika ve diğer batılı devletlerin oyunlarına direnen Suriye'den cesur açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ülkesinin kuzeyinde özerk bir yapıya asla izin vermeyeceklerini duyurdu. Zira ülkenin kuzeydoğusu PKK'nın işgali altında. Muallim, "Amerika'nın hayallerine kapılmayın" çağrısında da bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam Üniversitesi’nde öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi. Sert açıklamalar yaptı.Suriye’nin herhangi bir bölgesinde bağımsız veya federal bir yapının kurulmasını asla izin vermeyeceklerini ilan etti.



Suriye, 7 yılı aşkın süredir Amerika'nın saldırısı altında...Muallim, bu emperyalist oyunları Suriye halkının bozduğunu söyledi.



Amerika konusunda herkesi uyaran Muallim, "Suriye Devleti, Kürtlerle diyalog kurmaya hazır. Ama herkesi uyarıyoruz; Amerika’nın vehim ve hayallerine kapılmayın. Özellikle de Suriye’de Kürtlerin geleceğiyle ilgili" dedi.



Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Anayasa komisyonuna da değindi. Batılı ülkelerin müdahelesi nedeniyle geciktiğini ve Türkiye'nin bazı engeller oluşturduğunu söyledi.



Muallim, Suriye için hazırlanan anayasada, Kürtlere ne bağımsızlık ne de federal hakların tanınacağını belirtti. Bakan, çözümü Suriye rejiminin tanınması olarak ifade etti.



ulusal.com.tr