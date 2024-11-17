Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti
Türk arkeolog ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 109 yaşında vefat etti. Çığ'ın ölüm haberi, yazarı olduğu Kaynak Yayınları tarafından "Türkiye’nin değerli bilim insanı ve son Sümer Kraliçesi" ifadeleriyle duyuruldu.
Yayınlanma: Güncellenme:
1914 yılında Bursa’da doğan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerine uzmanlaştı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde çalıştığı yıllarda Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayımlanmasına önemli katkılar sundu.
Aynı zamanda kadın hakları savunucusu olan Çığ, birçok kitap ve makale kaleme aldı. "Sümerlilerde Tufan" adlı eseri Sümer mitolojisi üzerine derinlemesine bilgiler sunarak büyük ilgi gördü.
Kaynak Yayınları, Çığ'ın ölümünü şu ifadelerle duyurdu:
"Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun."