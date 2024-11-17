Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti

Türk arkeolog ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 109 yaşında vefat etti. Çığ'ın ölüm haberi, yazarı olduğu Kaynak Yayınları tarafından "Türkiye’nin değerli bilim insanı ve son Sümer Kraliçesi" ifadeleriyle duyuruldu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

1914 yılında Bursa’da doğan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerine uzmanlaştı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde çalıştığı yıllarda Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayımlanmasına önemli katkılar sundu.

Aynı zamanda kadın hakları savunucusu olan Çığ, birçok kitap ve makale kaleme aldı. "Sümerlilerde Tufan" adlı eseri Sümer mitolojisi üzerine derinlemesine bilgiler sunarak büyük ilgi gördü.

Kaynak Yayınları, Çığ'ın ölümünü şu ifadelerle duyurdu:

"Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun."
Türkiye'deki o köy dünyanın 'en iyi turizm köyü' seçildi!Türkiye'deki o köy dünyanın 'en iyi turizm köyü' seçildi!Yurt
Muazzez İlmiye Çığ
Günün Manşetleri
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
"Türklerin de çıkarını savunuyoruz"
TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Çok Okunanlar
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt 'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu? Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu