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Mübaşirler genel idari hizmetler sınıfına alındı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına alındığını açıkladı.

Mübaşirler genel idari hizmetler sınıfına alındı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına alındığını bildirdi.

Gül, mübaşirlerin uzun süredir beklediği müjdeye ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, "Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:
"Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle genel idari hizmetler sınıfına geçiş yaptı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konuda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni düzenlemenin tüm mübaşirlerimize, ailelerine ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mübaşirlerimizin genel idare hizmetleri sınıfına geçişini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden şükranlarımızı sunarız."


Kaynak: AA
Etiketler; #adalet bakanı #abdulhamit gül
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