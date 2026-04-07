MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı "nitelikli cinsel taciz" iddiasıyla tutuklandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A., sosyal medya üzerinden iş başvurusu için kendisiyle iletişime geçen üniversite öğrencisi D.Ç.'ye uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A., "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç.'nin, iş başvurusu süreciyle ilgili sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu L.A.'nın kendisine uygunsuz mesajlar göndermesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı.

ÜÇ FARKLI İLDEKİ İKAMETLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şikayet üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli L.A.'yı Menteşe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ekipler, şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'de bulunan ikametlerinde de arama yaptı.

Menteşe ilçesinde gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen L.A., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan adli sürecin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. L.A.'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. tedbiren görevinden alınmış olup kurum içinde gerekli idari inceleme başlatılmıştır."

Aslan'ın rüyasına İtalyan çelmesi! Bernardo Silva hangi takıma gidecek?Aslan'ın rüyasına İtalyan çelmesi! Bernardo Silva hangi takıma gidecek?Spor
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

muğla Taciz
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırmada ortak adım
Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri!
Mart ayında havayolu yolcu sayısı İstanbul nüfusunu geride bıraktı
Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve çok sayıda ünlü gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde taciz iddiası
"Mavi Vatan 2026 Tatbikatı" devam ediyor
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı! Piyasada 1.3 milyon liranın altında sadece tek bir araç kaldı!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?