MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı "nitelikli cinsel taciz" iddiasıyla tutuklandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A., "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç.'nin, iş başvurusu süreciyle ilgili sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu L.A.'nın kendisine uygunsuz mesajlar göndermesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı.

ÜÇ FARKLI İLDEKİ İKAMETLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şikayet üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli L.A.'yı Menteşe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ekipler, şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'de bulunan ikametlerinde de arama yaptı.

Menteşe ilçesinde gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen L.A., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan adli sürecin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. L.A.'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. tedbiren görevinden alınmış olup kurum içinde gerekli idari inceleme başlatılmıştır."