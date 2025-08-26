Mücahit Birinci serbest bırakıldı

Avukat Mücahit Birinci, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mücahit Birinci serbest bırakıldı
Yayınlanma:

Avukat Mücahit Birinci, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bir şüpheli ile görüşmesine ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılıkta verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, tutuklu bulunan bir şüpheli ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmıştı.

Söz konusu iddialar için, Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılığa soruşturma izni verilmesinin ardından Birinci, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş ve savcılıkta ifade vermişti. Birinci, ifadesinin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI

Avukat Birinci, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Memur zammında kritik viraj: 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendiMemur zammında kritik viraj: 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendiEkonomi
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması: İddianame kabul edildiBeşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması: İddianame kabul edildiGündem
Kayıp Murat Aygen’in cansız bedeni bulundu: Katili tanıdık çıktı!Kayıp Murat Aygen’in cansız bedeni bulundu: Katili tanıdık çıktı!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

serbest bırakıldı soruşturma
Günün Manşetleri
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi
İstanbul Valiliği'nden yeni genelge
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte!
Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi