Mücahit Birinci serbest bırakıldı

Avukat Mücahit Birinci, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bir şüpheli ile görüşmesine ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılıkta verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, tutuklu bulunan bir şüpheli ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmıştı.

Söz konusu iddialar için, Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılığa soruşturma izni verilmesinin ardından Birinci, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş ve savcılıkta ifade vermişti. Birinci, ifadesinin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI

Avukat Birinci, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.