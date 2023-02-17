Mucize kurtuluş devam ediyor! 260. saatte enkazdan çıkartıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.
Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı. Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# depremTEKNOFEST İZMİR ertelendi OHAL ilan edilen illerde AYM'den yeni karar Depremde yıkılan binanın müteahhitlerinden biri daha tutuklandı "Asrın felaketi"nde 258. saat: Enkazdan biri daha kurtarıldı